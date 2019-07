El ex presidenciable Alberto Mayol cuestionó la postura del Gobierno respecto a la situación de los migrantes venezolanos que esperan poder entrar al país en la frontera con Perú. "Es evidente que abrir la frontera ilimitadamente y decir yo me hago cargo de todo el asunto es una situación dramática y va a generar alteraciones, pero es lo que Gobierno dijo (en campaña). Me llama mucho la atención, que el tema de Venezuela haya cambiado tanto para el Presidente Piñera desde que fue a China", cuestionó.

