Venezolanos desbancaron a los peruanos como la mayor comunidad extranjera en Chile

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este jueves que 1.251.225 personas extranjeras residente en Chile, lo que corresponde a un 6,6 por ciento de la población total del país.

Estas cifras oficiales que maneja el Gobierno son hasta el 31 de diciembre de 2018, las cuales fueron trabajadas a propósito de la política migratoria del Ejecutivo.

Al respecto, el ministro del Interior (s), Rodrigo Ubilla, apuntó que "si nosotros no sabemos cuántos migrantes hay en Chile lo que estamos haciendo es invisibilizar una realidad profunda de lo que es la sociedad moderna. Lo que estamos haciendo hoy día es avanzar en visibilizar a esta realidad que hoy día pasa a ser significativa dentro de la realidad de nuestro país".

La autoridad remarcó que "no es menor el impacto que esa población tiene en los sistemas de salud, en los sistemas de educación. No tener estadísticas oficiales no permite a los ministerios sectoriales planificar. El país, con el aporte que están haciendo los extranjeros, debe valorarlos y considerarlos en su planificación".

Destaca en los resultados que la población venezolana se encuentra en el primer lugar como la comunidad más relevante, con 23 por ciento (288 mil 233 personas), desbancando a la comunidad peruana que pasó al segundo lugar con 17,9 por ciento (223 mil 923 personas).

Mientras que los haitianos son la tercera mayor población extranjera en el país, correspondiente a un 14,3 por ciento (179.338 personas).

Aumento de migrantes jóvenes y niños

El 60 por ciento de los migrantes que residen en nuestro país son jóvenes, entre 20 y 49 años, gente que viene en búsqueda de oportunidades, lo que también hace aumentar el aumento de personas entre cero y cuatro años, los que pasaron de 13 mil a 30 mil, aproximadamente.

Sobre este punto, el director del INE, Guillermo Pattillo, comentó que "lo que tú ves es gente migrante joven y, respecto a lo que teníamos en el Censo, un crecimiento relevante justamente en esas edades, entre 20 y 39 en específico, y obviamente eso significa que viene con ellos una población muy joven: niños".

Cabe destacar que estas cifras entregadas por el Gobierno sólo consideran a los extranjeros que tienen sus situación en Chile regularizada o en vías de regularización.