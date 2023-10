Carabinero cayó con su auto al Río Itata y rehusó la alcoholemia

Un carabinero que se trasladaba en su vehículo personal resultó herido de gravedad tras caer desde el puente El Parrón hacia el Río Itata, en la comuna de Yungay, Región de Ñuble.

El automóvil, un Mazda de color verde, quedó completamente sumergido, lo que llamó la atención de transeúntes, quienes posteriormente alertaron del hecho a Carabineros de la Cuarta Comisaría de Yungay.

Según consignó Las Últimas Noticias, el vehículo se encontraba sin ocupantes al momento de ser hallado, lo que provocó un operativo con rescatistas de Bomberos y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros para rastrear el terreno en búsqueda de eventuales víctimas. Asimismo, una grúa extrajo el automóvil desde el agua.

El mayor Paulo Jiménez, jefe de la mencionada unidad policial, detalló que la búsqueda concluyó cuando el conductor del siniestrado vehículo, de 35 años, llegó por sus propios medios hasta el Hospital de Yumbel.

"La persona no quiso practicarse la alcoholemia, no obstante, el personal de salud estableció que presentaba un aliento etílico. No aportó mayores antecedentes por su estado de sedación", precisó el oficial.

SUJETO CAYÓ DESDE APROXIMADAMENTE 7 METROS DE ALTURA

El Ministerio Público instruyó que personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros realizara los peritajes al mencionado puente, donde el conductor traspasó barreras new jersey plásticas -ya que en el lugar no hay barandas de seguridad-, antes de caer desde aproximadamente siete metros de altura.

La Fiscalía de Ñuble confirmó que el conductor involucrado es un carabinero activo, que está recuperándose en el Hospital de Los Ángeles tras ser operado.

"Se investiga un eventual delito de conducción bajo los efectos del alcohol, causando daños", afirmaron desde el ente persecutor.