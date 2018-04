Fiscalía investiga quema de pastizales como causa del accidente múltiple en San Fernando

Una quema de pastizales ilegal registrada durante la madrugada en los alrededores del kilómetro 129 de la Ruta 5 Sur está en la mira de la Fiscalía como una de las eventuales causas del accidente múltiple en San Fernando en el que se vieron involucrados al menos 24 vehículos y que dejó un fallecido y 54 lesionados.

La fiscal (s) de San Fernando, Carol Aguilar, detalló que la baja visibilidad que había en el sector producto de la neblina se vio empeorada por el humo de esta quema.

"La SIAT de Carabineros está trabajando específicamente en cuanto al accidente. Hay un fallecido y todo producto de una colisión múltiple que se produjo en horas de la mañana por neblina y humo que se debe a una quema ilegal que comenzó en la madrugada", dijo la persecutora.

"Se están realizando todas las diligencias para poder determinar a los autores de la quema y personal del OS-5 de Carabineros realizará los peritajes correspondientes a la quema. Tenemos algunos testigos y sospechosos, pero nada confirmado aún", recalcó la fiscal.

Aguilar añadió que personal de Conaf confirmó que la quema no estaba autorizada por lo que se indagarán las responsabilidades de ese hecho.

Personal de Carabineros indaga esta quema. (Foto: Nicolás Urzúa/Cooperativa.cl)

En tanto, el intendente de O'Higgins, Juan Manuel Masferrer, confirmó que 54 personas resultaron heridas en el accidente.

"La causa basal del accidente es un bus interurbano con un camión, pero ya tenemos más de 20 vehículos involucrados entre camiones, buses y vehículos livianos. Tenemos 54 lesionados, de los cuales 50 ya fueron trasladados al Hospital de Rengo y al Hospital de San Fernando. Una mujer con algo más de gravedad fue trasladada al Hospital de Rancagua", sostuvo.

A su vez, uno de los conductores involucrados en la colisión aseguró que la visibilidad al momento del accidente era casi nula.

"Venía manejando y me encuentro con neblina, no se veía ni medio metro, casi nada. Me encuentro que hay dos vehículos parados, uno por la pista izquierda y otro por la pista derecha. Adelante ya había colisionado uno ya", comentó.

"Cuando ellos se frenaron yo venía a 70 pero tenía que tirarme a la vía. Le saqué el carro al camión. Había mucha neblina y humo, no se veía nada", agregó.