Carabineros detuvo a 10 personas y sacó de circulación más de 200 motos por "rodadas"

Carabineros informó 10 detenciones y más de 200 vehículos sacados de circulación durante fiscalizaciones por rodadas de motociclistas durante este viernes, con motivo de Halloween.

Las rodadas son una tradición oriunda de países caribeños como Ecuador, Venezuela y Colombia, y consisten en que grupos de motociclistas -en este caso, disfrazados a raíz de la festividad- circulan en caravanas con sus vehículos de dos ruedas por las calles.

Pese a las advertencias del Gobierno, se registraron varias de estas temerarias acciones, las que, según informó la policía uniformada, fueron en su mayoría fiscalizadas tras un trabajo conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), Gobierno, Senda y municipalidades.

Según precisó Carabineros, durante la noche de Halloween se realizaron más de 4.800 controles: 1.340 de identidad y 3.494 de vehículos, dejando como saldo 10 personas detenidas.

De los detenidos, cuatro contaban con orden de detención vigente, dos por infracciones a la Ley de Drogas, uno por amenaza a la autoridad, uno por apropiación indebida y dos por otro tipo de delitos.

Además de las detenciones, la policía uniformada también incautó o dejó fuera de circulación a 24 automóviles y 201 motocicletas fiscalizadas.

"Se detectaron algunas situaciones asociadas al incumplimiento cierto de la norma del tránsito y situaciones que como institución debemos de denunciar. Por tanto, dentro de ese aspecto, las acciones preventivas fueron las adecuadas, las oportunas y las acciones también de denuncia que generaron la labor finalmente para este tipo de situaciones son las que se realizaron y las que nosotros en este momento estamos dando cuenta", informó el teniente coronel Rodrigo Pérez, de la Prefectura Tránsito y Carreteras de Carabineros.

En los días previos, el Gobierno prometió mano dura si hay "rodadas" de motos este Halloween.