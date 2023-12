Funcionarios municipales de aseo hallaron este martes un pie humano en el sector de la Playa Changa, en la comuna de Coquimbo.

El macabro descubrimiento se suma a los registrados hace dos semanas en el sector de La Caleta de la mencionada comuna.

El fiscal de turno de Coquimbo dispuso la concurrencia al lugar de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

Equipo de Crimen Organizado y Homicidios ECOH de @Fisca_Coquimbo y Brigada de Homicidios de @PDI_Coquimbo se constituyeron en playa Changa donde apareció resto humano.Habla fiscal coordinador ECOH Freddy Salinas y subprefecto José Cáceres de la PDI.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la BH de Coquimbo, informó que "se va a realizar el trabajo científico técnico en el sitio del suceso a fin de ser remitido el resto (humano) al Servicio Médico Legal".

Respecto a si el pie hallado corresponde a la misma persona cuyos restos fueron encontrados dispersos previamente en diversos puntos del borde costero de la comuna, el detective contestó: "No me puedo referir a esa situación, ya que es materia de investigación. De forma científica se va a corroborar si corresponde o no a los restos hallados anteriormente".

El hallazgo ocurre un día antes de la audiencia de formalización del presunto autor del descuartizamiento, quien fue detenido en Ovalle bajo cargos por robo en lugar habitado e incendio. Su identidad no fue revelada, pues la investigación mantiene carácter reservado.