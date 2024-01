Cuerpo envuelto fue hallado dentro de un carro de supermercado en Quilicura

Un cuerpo fue encontrado en un canal de regadío ubicado en la esquina de las calles Lo Marcoleta con Colo Colo, en la comuna capitalina de Quilicura.

Según información policial preliminar, funcionarios de Aseo y Ornato de la municipalidad realizaban labores de limpieza en el sector, hasta que encontraron el cadáver envuelto en una frazada dentro de un carro de supermercado.

El comandante Rodrigo Fuentes, de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros, precisó que "por la posición que está (el cadáver) no se sabe aún si corresponde a una persona de sexo femenino o masculino".

Asimismo, declaró que aún no logran determinar alguna intervención de terceros, "y es por ello que el personal territorial de la 49ª Comisaría de Quilicura se está poniendo en contacto con la Fiscalía ECOH (Equipo de Crimen Organizado y Homicidios) para que dispongan el trabajo pericial por parte de personal especializado.

No obstante, desde ECOH señalaron que por el momento las características del hecho no reúnen las condiciones concurrir al lugar, es decir, aparentemente no estaría relacionado con crimen organizado.

Por ello, la Fiscalía de flagrancia Metropolitana Centro Norte se encuentra llevando la investigación e instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para las diligencias.

Personal de Bomberos realizó la extracción del cuerpo, que se encontraba al menos 3 metros de profundidad en la zanja.