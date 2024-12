Alcalde de Temuco enfrenta denuncia de violación

El alcalde de Temuco, Roberto Neira Aburto (independiente), fue denunciado por violación y la Policía de Investigaciones ya está realizando diligencias para esclarecer el suceso.

Según informó esta mañana el diario El Austral, la acusación surgió de una funcionaria municipal, está siendo indagada por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI y la autoridad comunal asegura inocencia.

"No tengo información ni he sido notificado de (la investigacíón de) algún delito de connotación sexual. La ciudad me conoce, los funcionarios del municipio me conocen... En mi trayectoria no he cometido nunca un delito de ese tipo", señaló Neira al medio temuquense.

Los antecedentes ya están en manos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que ofreció apoyo psicosocial y jurídico a la denunciante.

Tras la declaración de la víctima, cambió la calificación jurídica

Si bien la publicación periodística inicial apuntaba a denuncia por delito sexual que no especificaba, la fiscal Nelly Marabolí, vocera del Ministerio Público en la Región de La Araucanía, confirmó más tarde que el hecho imputado corresponde a una violación.

"El día 23 de noviembre del presente año se recibió una denuncia por hechos que, posiblemente, configuraban el delito de abuso sexual; (acusación) en que figura como imputado el alcalde de Temuco. Con posterioridad, una vez que se le tomó declaración a la víctima, se cambió la calificación jurídica a un posible delito de violación", explicó Marabolí.

#CooperativaContigo [Video] Nelly Marabolí, vocera de la Fiscalía Regional de La Araucanía, confirmó que el alcalde de Temuco, Roberto Neira (independiente), está siendo investigado por una denuncia de violación: pic.twitter.com/G5rPuzPUH7 — Cooperativa (@Cooperativa) December 17, 2024

Los hechos denunciados "habrían ocurrido a fines del año 2021 en un lugar distinto a la Municipalidad de Temuco", y la investigación está a cargo de una fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Local de Temuco, quien ya despachó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, continuó la vocera.

La denunciante está con apoyo de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, y se le otorgaron medidas de protección.

Nelly Marabolí afirmó que esta causa está siendo abordada "con la misma acuciosidad y rigurosidad" que otras que han involucrado a alcaldes, como los de Cunco, Victoria y Lautaro, y no quiso responder si Neira declaró ya o no.

Recién reelecto y con licencia médica

Roberto Neira es abogado, fue concejal de Temuco entre 2012 y 2021, y acaba de iniciar su segundo periodo como alcalde, tras obtener el 52,93 por ciento de los votos en la elección de octubre.

Pocos días antes de dichos comicios se supo que estaba siendo objeto de una investigación por lavado de activos y fraude al Fisco a raíz de una denuncia del diputado desaforado Mauricio Ojeda.

Antes de la intervención pública de la fiscal Marabolí, Ricardo Toro Hernández, director de la Secretaría Comunal de Planificación y alcalde subrogante de Temuco, señaló en un punto de prensa, hacia el mediodía, que Neira se encuentra en estos momentos alejado de sus funciones debido a una licencia médica, de cuyo motivo no entregó detalles.

Toro agregó que "la Municipalidad de Temuco es una institución del Estado, seria, transparente, y siempre va a dar garantías": en este caso en particular, de que se va a respetar el debido proceso "en el cuidado de la denunciante y también en la presunción de inocencia del denunciado".

"Se activaron todos los protocolos"

Violeta Palavecino Cayunao, jefa del Departamento de Igualdad de Género de la Municipalidad de Temuco, explicó que la denunciante solicitó asistencia hace una semana, el 10 de diciembre, en el Centro de las Mujeres; uno de los programas que dependen de dicha repartición.

"La verdad es que nosotros desconocemos el contenido de la denuncia propiamente tal. Nosotros recibimos el requerimiento de una mujer que necesitaba representación jurídica para la presentación de una eventual querella, pero ahí (en ese contacto) no hubo la entrega (de información) ni de qué es el contenido de la denuncia, (...) ni tampoco tenemos conocimiento de los tipos penales o los delitos que eventualmente se investigarían", señaló Palavecino, que evitó confirmar si la afectada es funcionaria del municipio o no.

"No puedo hacer alusión a ninguna información que tenga que ver con la víctima o denunciante. Cuando una mujer ejerce una denuncia en cualquier proceso investigativo, es importante cautelar la confidencialidad, para darle certeza y tranquilidad a esta persona que denuncia", explicó la abogada.

En concreto, el Departamento de Igualdad de Género efectuó una "derivación asistida": como unidad que atiende a mujeres víctimas de violencia, recepcionó la solicitud acompañamiento jurídico, y "habiendo tomado conocimiento (...) de que el denunciado es el jefe superior de nuestro servicio, se activó un protocolo adicional, que es que nosotros informemos y remitamos toda la información al Sernameg Araucanía".

"La ley establece que estos casos los ve Sernameg desde la línea de la connotación pública, cuando son autoridades investigadas. Se activaron todos los protocolos en menos de 24 horas", enfatizó Palavecino.