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Tópicos: País | Policial | Delitos sexuales

Rabat insiste en que había obligación legal de rebajar condenas a depredadores sexuales

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Aunque la norma cambió en 2022, "el principio constitucional debe respetarse y no se puede aplicar retroactivamente en perjuicio del imputado", dijo el ministro de Justicia.

Desde el oficialismo, la diputada republicana Paz Charpentier calificó la medida como una señal "inexplicable" frente a la crisis de seguridad.

Rabat insiste en que había obligación legal de rebajar condenas a depredadores sexuales
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Ante la polémica, el ministro consideró que "es bueno que los parlamentarios promuevan un cambio legal en la materia".

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, volvió a defender este jueves el otorgamiento de 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores de edad.

Desde el 11 de marzo, la cartera ha firmado —en promedio— un decreto exento de esta índole cada tres días, habiendo rechazado únicamente una solicitud en dicho periodo.

Tras su participación en el IV Encuentro de Abogados de Chile, el secretario de Estado argumentó que la determinación se ajusta estrictamente al marco legal vigente y a las garantías fundamentales.

La rebaja de condena se regula por la Ley N°19.856, que se modificó en 2022 para excluir a autores de delitos sexuales contra menores, pero "hay un principio constitucional que debe respetarse: no puede aplicarse retroactivamente la ley en perjuicio del imputado o condenado, y eso lo establece la Constitución", sostuvo Rabat.

"Dicha interpretación se vio respaldada, además, por una doctrina en recurso de amparo en la Excelentísima Corte Suprema", añadió el titular de Justicia, que de todos modos consideró que "es bueno que los parlamentarios hoy día promuevan un cambio legal en la materia".

"Inexplicable"

El otorgamiento de beneficios a condenados por este tipo de ilícitos contra menores provocó transversales cuestionamientos en el Congreso.

Desde el oficialismo, la diputada Paz Charpentier (Partido Republicano) manifestó sus dudas respecto al procedimiento, calificando de "inexplicable" la señal entregada en el contexto de la crisis de seguridad.

"Genera un malestar ciudadano y profundiza, a la vez, la desconfianza de los chilenos en las instituciones", advirtió la legisladora. 

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