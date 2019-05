Desconocidos quemaron bus del Transantiago en Villa Francia

Un grupo de desconocidos quemó un bus del Transantiago en la población Villa Francia, en la comuna de Estación Central, en el sector surponiente de la ciudad de Santiago.

Según relató el conductor del microbús del recorrido iO3 afectado a Cooperativa, Ramiro Cáceres, un trío de personas encapuchadas y armadas esperó que se bajaran todos los pasajeros y roció la máquina con bencina.

"Por (Avenida) Cinco de Abril debí haber virado a la izquierda, pero me exigieron que tenía que seguir derecho y me recalcaron que en la siguiente parada tenía que detener la máquina mientras me apuntaban con la pistola", narró el chofer afectado.

Tras ser intimidado por los sujetos y bajar de la máquina, el conductor huyó a pie y se escondió en una estación de servicio Copec cercana, donde fue auxiliado por bomberos.

Los sujetos quemaron el bus -utilizando líquido acelerante que escondían en sus mochilas- y huyeron en dirección en desconocida.

Personal de la Prefectura de Fuerzas Especiales y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros trabajan en el lugar para dar con la identidad y el paradero de los sujetos.