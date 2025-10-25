Puerto Montt: Municipio llama a "tener ojo" ante trámites falsos para obtener licencias de conducir

La Municipalidad de Puerto Montt levantó las alarmas tras registrar, desde septiembre, al menos siete casos de estafa perpetrados por sujetos que simulan ser funcionarios municipales que entregan o renuevan licencias de conducir.

El modus operandi de los desconocidos consiste en hacerse pasar por personal de la Dirección del Tránsito de la municipalidad y contactan -principalmente- vía mensaje a una víctima que quiere obtener el documento, ofreciéndole un servicio distinto al regular -pero expedito- a cambio de un pago cercano a los 100 mil pesos.

"El proceder (de estos sospechosos) es el mismo: (simular ser el) contacto de un equis funcionario por el que se hace pasar, después reciben el depósito (que le entregan los requirientes), luego mandan la foto (de la licencia) y, posteriormente, les llega el otro depósito", detalló el coordinador de la Dirección de Tránsito Municipal, Pablo Tropa.

Sin embargo "esta foto (de la licencia) la sacan por internet y corresponde a la antigua licencia de conducir, ni siquiera la nueva. Recordemos que la nueva trae un código QR", señaló.

Tropa afirmó que, incluso, algunas víctimas han pagado hasta 250 mil pesos por el trámite falso, por lo que hizo a la ciudadanía "un llamado para que tenga ojo y no caiga en este tipo de juegos, ya que saldrá estafada lamentablemente".

Por último, afirmó que la casa comunal trabaja para dar cumplimiento a la sobredemanda de los vecinos por una licencia de conducir, que ha crecido luego que en la pandemia se extendieran los plazos de vencimiento del documento.

En el sitio www.puertomontt.cl, la Dirección de Tránsito publica la habilitación de horas para obtención o renovación de licencias.