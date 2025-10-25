Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Estafas

Puerto Montt: Municipio llama a "tener ojo" ante trámites falsos para obtener licencias de conducir

Publicado:
| Periodista Radio: Soledad Lorca
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Al menos siete casos de estafa se registraron desde septiembre, donde sujetos se hacen pasar por funcionarios que emiten el permiso de forma expedita.

Piden un pago cercano a los 100 mil pesos y, cuando lo reciben, envían a la víctima una imagen fraudulenta del documento.

Puerto Montt: Municipio llama a
 ATON (referencial)

Desde la casa comunal afirmaron que hay vecinos que han pagado hasta 250 mil pesos por obtener o renovar su licencia, en medio de una sobredemanda originada por la extensión de sus plazos de vencimiento durante la pandemia.

La Municipalidad de Puerto Montt levantó las alarmas tras registrar, desde septiembre, al menos siete casos de estafa perpetrados por sujetos que simulan ser funcionarios municipales que entregan o renuevan licencias de conducir.

El modus operandi de los desconocidos consiste en hacerse pasar por personal de la Dirección del Tránsito de la municipalidad y contactan -principalmente- vía mensaje a una víctima que quiere obtener el documento, ofreciéndole un servicio distinto al regular -pero expedito- a cambio de un pago cercano a los 100 mil pesos. 

"El proceder (de estos sospechosos) es el mismo: (simular ser el) contacto de un equis funcionario por el que se hace pasar, después reciben el depósito (que le entregan los requirientes), luego mandan la foto (de la licencia) y, posteriormente, les llega el otro depósito", detalló el coordinador de la Dirección de Tránsito Municipal, Pablo Tropa.

Sin embargo "esta foto (de la licencia) la sacan por internet y corresponde a la antigua licencia de conducir, ni siquiera la nueva. Recordemos que la nueva trae un código QR", señaló.

Tropa afirmó que, incluso, algunas víctimas han pagado hasta 250 mil pesos por el trámite falso, por lo que hizo a la ciudadanía "un llamado para que tenga ojo y no caiga en este tipo de juegos, ya que saldrá estafada lamentablemente".

Por último, afirmó que la casa comunal trabaja para dar cumplimiento a la sobredemanda de los vecinos por una licencia de conducir, que ha crecido luego que en la pandemia se extendieran los plazos de vencimiento del documento. 

En el sitio www.puertomontt.cl, la Dirección de Tránsito publica la habilitación de horas para obtención o renovación de licencias. 

