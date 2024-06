Barrio Yungay: Controlan fuga de gas que hizo a vecinos dormir en la calle

Vecinos del Barrio Yungay, en la comuna de Santiago, tuvieron que pernoctar en la plaza homónima del sector patrimonial tras la fuga de gas que obligó a evacuar a tres edificios y más de 20 casas el jueves.

El hecho se dio pasadas las 15:30 horas en la intersección de Cueto con Rosas, cuando cañerías de Metrogas sufrieron una rotura por el sobrecalentamiento de unos cables eléctricos dependientes de Enel, lo que derivó en un operativo liderado por Bomberos.

Tras ello, los residentes - entre los que se encontraban niños y adultos mayores - tuvieron que dormir a la fría intemperie, mientras esperaban a que la situación fuera solucionada por las autoridades.

Finalmente, si bien personal de Carabineros, Bomberos y Metrogas controlaron la fuga y descartaron el riesgo de intoxicación en los inmuebles afectados este sábado, los habitantes denuncian que aún hay olor a gas.

De acuerdo con la empresa, el servicio será repuesto durante la tarde.

TAMBIÉN RECLAMAN POR FALTA DE LUZ

Los vecinos evacuados también denunciaron que toda la manzana todavía se encuentra sin luz por el calentamiento en el servicio eléctrico, y que las empresas Enel o Metrogas no se han acercado a la comunidad para explicar las causas del problema.

"Traté de conversar con Metrogas, traté de conevrsar con gente de Enel, (pero) entre ellos se echan la culpa de quién es el responsable de la fuga. No hay mayor información oficial (del hecho)", denunció Daniel Angles, presidente de la comunidad de uno de los edificios evacuados.

"No hay un prevencionista, o por lo menos yo no lo he visto; nadie se ha acercado a nosotros como vecinos a darnos una reseña de lo que está ocurriendo, si está solucionado o si nos dan una hora estimada, nada", agregó.

"Por parte de la municipalidad, hay un funcionario que está haciendo un levantamiento, pero no hay más que eso", sostuvo.