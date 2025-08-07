Adolescente de 17 años fue asesinado a tiros en su departamento en Renca

Un adolescente de 17 años fue asesinado a tiros dentro de su departamento en la comuna capitalina de Renca, específicamente en calle Los Gremios, durante la madrugada de este jueves.

La víctima fue encontrada por sus propios familiares, quienes dieron aviso a la policía.

El menor recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza, que le causó la muerte.

Su familia indicó a las autoridades que el autor del ataque intentó agredir al adolescente en ocasiones anteriores con armas de fuego y lo amenazó de muerte, aparentemente, debido a rencillas por problemas sentimentales.

El caso está siendo investigado por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

El inspector Mario Gil, de la PDI, señaló que el personal especializado, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, ha realizado diversas diligencias, como la toma de declaraciones a testigos, empadronamiento de vecinos y el levantamiento de cámaras de seguridad en el sector.

Estas acciones buscan confirmar si el presunto autor de las amenazas es el mismo que cometió el homicidio.

Hasta el momento, no hay personas detenidas en relación con el crimen.