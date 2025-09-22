Falso allanamiento policial dejó dos muertos en Puente Alto

Dos personas fallecidas y otras dos lesionadas dejó en un falso allanamiento policial ocurrido la noche de este domingo en la población San Gerónimo, comuna de Puente Alto.

El incidente, registrado en calle Covadonga, se desencadenó cuando un grupo de aproximadamente diez individuos, con chalecos antibalas, cascos y armas de fuego, simuló ser un equipo policial para ingresar a un domicilio.

Según la información entregada, este grupo llegó en dos vehículos, llevando a cabo un supuesto allanamiento. Una vez dentro de la vivienda, donde se encontraban tres víctimas, los asaltantes percutaron una gran cantidad de disparos.

"Ingresaron al domicilio, haciéndose pasar por policías y percutaron gran cantidad de disparos, hiriendo a estas tres personas y lamentablemente quitándole la vida a un joven de 18 años", detalló el capitán Cristóbal Jaramillo, oficial de ronda de la Prefectura Cordillera.

El ataque a disparos también dejó a dos mujeres heridas, familiares de la víctima. Todos contaban antecedentes penales.

Posteriormente, en el exterior del domicilio, otra persona que presuntamente formaba parte de este grupo de falsos policías también falleció: "Uno de los sujetos es herido en situaciones que está en investigación y quedando al exterior del domicilio fallecido", puntualizó el funcionario policial.

El caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH, el OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).