Hallan cuerpo con un arma en su mano en Ruta 5

La Fiscalía Metropolitana Occidente indaga el hallazgo de un cadáver en la caletera de la Ruta 5, a la altura de 6 Poniente, en la comuna de Paine.

De acuerdo a información preliminar, el cadáver fue encontrado afuera de la empresa Comercializadora Graneros con un arma en sus manos, cuyo cargador estaba completo.

El Ministerio Público afirmó que la víctima no se trata de un trabajador de la empresa y no se descarta que los restos fueron abandonados en el lugar.