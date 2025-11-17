Hombre en situación de calle fue asesinado con cuatro balazos

Un hombre de 34 años en situación de calle fue baleado esta madrugada en plena vía pública en la comuna de Renca.

De acuerdo a información preliminar, la víctima participó de una discusión con otra persona, quien extrajo un arma y le disparó, causándole la muerte.

La fiscal Marcela Adasme, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, precisó que "las primeras diligencias han consistido en el empadronamiento de testigos en el lugar de los hechos, así como el levantamiento de cámaras de seguridad, lo que nos ha permitido establecer preliminarmente que la víctima habría sido abordada por otro sujeto que le disparó al menos en cuatro oportunidades".