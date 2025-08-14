Hombre fue asesinado en la vía pública en Estación Central

Un sujeto de aproximadamente 25 años fue asesinado durante la noche de este miércoles en la comuna de Estación Central.

Según relató el fiscal Eduardo Pontigo, "se efectúa el empadronamiento de testigos, también el registro de las cámaras, con efecto de poder determinar cual puede haber sido el móvil y en definitiva cómo habría sucedido este hecho, porque acá son los vecinos del sector quienes se percatan, escuchan una ráfaga de disparos y al salir a ver lo que pasaba se dan cuenta que esta persona estaba tendida en el piso, ya fallecida".

El hecho ocurrió en la calle Mailef y se investiga la posibilidad de que hayan sido varios tiradores.