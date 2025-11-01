Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.5°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Coquimbo
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre murió apuñalado fuera de una discoteca en La Serena

Publicado:
| Periodista Radio: Carlos Ruiz
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima fue herida de gravedad al enfrascarse en una riña y falleció camino al recinto asistencial.

El presunto autor del homicidio fue detenido.

Hombre murió apuñalado fuera de una discoteca en La Serena
 Carlos Ruiz - Cooperativa Regiones
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre de 31 años murió apuñalado, la madrugada de este sábado, al enfrascarse en una riña en las afueras de una discoteca ubicada en Avenida del Mar, en La Serena (Región de Coquimbo).

La víctima fue trasladada hasta el Hospital de La Serena tras ser herida, pero falleció antes de llegar al recinto.

Posteriormente, alrededor de las 08:00 de la mañana, Carabineros logró la detención del presunto autor del homicidio: un hombre de 22 años, oriundo de Andacollo, que mantenía antecedentes penales por diversos delitos.

"Fue entregado a personal de la PDI para continuar con el proceso investigativo", detalló el capitán Gabriel Gálvez de Carabineros, de la Primera Comisaría de La Serena.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada