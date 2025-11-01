Hombre murió apuñalado fuera de una discoteca en La Serena

Un hombre de 31 años murió apuñalado, la madrugada de este sábado, al enfrascarse en una riña en las afueras de una discoteca ubicada en Avenida del Mar, en La Serena (Región de Coquimbo).

La víctima fue trasladada hasta el Hospital de La Serena tras ser herida, pero falleció antes de llegar al recinto.

Posteriormente, alrededor de las 08:00 de la mañana, Carabineros logró la detención del presunto autor del homicidio: un hombre de 22 años, oriundo de Andacollo, que mantenía antecedentes penales por diversos delitos.

"Fue entregado a personal de la PDI para continuar con el proceso investigativo", detalló el capitán Gabriel Gálvez de Carabineros, de la Primera Comisaría de La Serena.