Hombre murió tras ser baleado afuera de local clandestino en Independencia

Un hombre peruano de 25 años falleció después de recibir disparos a la salida de un local clandestino este domingo, en la comuna de Independencia.

De acuerdo con el equipo ECOH de la Fiscalía, el hecho ocurrió en la esquina de las calles Maruri con Aníbal Pinto, donde la víctima -cuya situación migratoria era irregular- sufrió al menos dos impactos de bala, después de una presunta discusión.

Posteriormente, fue trasladada al Hospital San José a bordo de un vehículo particular, donde llegó sin signos vitales.

El fiscal ECOH Jonathan Muhlembrock señaló que el hombre, "al parecer, producto de una discusión con algún dependiente del lugar o alguien que estaba participando, le dispararon en al menos dos oportunidades".

Después de los hechos, cinco personas escaparon del local -conocido por albergar fiestas clandestinas- a través de rejas de inmuebles colindantes. Sin embargo, preliminarmente, una de ellas, correspondiente a una mujer, resultó detenida.

El crimen está siendo investigado también por la Brigada de Homicidios de la PDI.