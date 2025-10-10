Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio en un ruco dejó a dos personas fallecidas en La Serena

Publicado:
| Periodista Radio: Carlos Ruiz
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las víctimas son una mujer de 56 años y su hijo de 31, quienes vivían en la ribera del Río Elqui.

Según los primeros antecedentes, ambos presentaban problemas de movilidad.

Incendio en un ruco dejó a dos personas fallecidas en La Serena
 ATON (archivo)
Una mujer de 56 años y su hijo de 31 fallecieron este viernes en un incendio que afectó a un ruco, ubicado en la ribera norte del Río Elqui, en La Serena (Región de Coquimbo).

El siniestro comenzó cerca de las 6:00 horas en la vivienda de material ligero, instalada en las cercanías del Puente Río Elqui, que conecta el sector de Las Compañías con el centro de la ciudad.

Hasta ese sector concurrieron tres carros de Bomberos para intentar contener el fuego, pero tras extinguir las llamas, descubrieron que ambas personas perdieron la vida en el lugar.

La fiscal de Flagrancia de la Macrozona Norte, Yocelyn Weisser, ordenó las primeras diligencias a personal especializado de Carabineros para esclarecer el origen del incendio.

En tanto, el Servicio Médico Legal (SML) de La Serena determinará la causa de muerte de las víctimas, ya que ambos presentaban problemas de movilidad.

