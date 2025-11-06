Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Incendios

Una micro se incendió frente al Cementerio General

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El conductor hizo bajar a los pasajeros al ver humo, y éstos lo apuraron a hacer lo propio cuando se desataron las llamas.

"Los que salvé yo me salvaron a mí", reflexionó posteriormente.

Una micro se incendió frente al Cementerio General
 @Thortk4

El incidente no dejó personas lesionadas, pero sí un tremendo taco en ambos sentidos de la Avenida Recoleta.

Llévatelo:
Un bus del transporte público metropolitano se incendió este jueves mientras avanzaba por la Avenida Recoleta en dirección al sur.

La máquina iba con 20 pasajeros a bordo y el conductor estacionó a la altura de María Graham, frente al Cementerio General, y los hizo bajar al advertir que salía humo de la parte inferior.

Poco después, los mismos pasajeros lo alertaron a él, a gritos, de que la máquina estaba envuelta en llamas.

"Cuando cierro mi puerta y empiezo a comunicarme con la empresa, salió un pasajero corriendo y me golpeó la puerta (y me dijo): '¡Oiga, oiga, bájese, que se está quemando el bus'", relató el micrero a la prensa.

"Claro, yo mire para atrás y el bus ya se estaba incendiando... Abrí la puerta, no alcancé a tirar el bolso y se quemó altiro (la máquina)... A los que salvé yo me salvaron a mí", reflexionó el trabajador.

Bomberos controló posteriormente el fuego, sin que se registraran personas lesionadas.

El incidente provocó, no obstante, un enorme taco en ambos sentidos de la citada avenida.

 

