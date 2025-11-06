Una micro se incendió frente al Cementerio General

Un bus del transporte público metropolitano se incendió este jueves mientras avanzaba por la Avenida Recoleta en dirección al sur.

La máquina iba con 20 pasajeros a bordo y el conductor estacionó a la altura de María Graham, frente al Cementerio General, y los hizo bajar al advertir que salía humo de la parte inferior.

Poco después, los mismos pasajeros lo alertaron a él, a gritos, de que la máquina estaba envuelta en llamas.

Bus que se quema en recoleta, frente al cementerio... falla mecánica o eléctrica? pic.twitter.com/JG06WGVhvL — Thortk (@Thortk4) November 6, 2025

"Cuando cierro mi puerta y empiezo a comunicarme con la empresa, salió un pasajero corriendo y me golpeó la puerta (y me dijo): '¡Oiga, oiga, bájese, que se está quemando el bus'", relató el micrero a la prensa.

"Claro, yo mire para atrás y el bus ya se estaba incendiando... Abrí la puerta, no alcancé a tirar el bolso y se quemó altiro (la máquina)... A los que salvé yo me salvaron a mí", reflexionó el trabajador.

Bomberos controló posteriormente el fuego, sin que se registraran personas lesionadas.

El incidente provocó, no obstante, un enorme taco en ambos sentidos de la citada avenida.