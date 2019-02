Joven denunció fuerte acoso callejero en Providencia: "A más de una le ha pasado"

Una joven denunció un grave episodio de acoso callejero que sufrió mientras caminaba en plena tarde en las calles de Providencia.

Elisa Parr decidió compartir su relato en redes sociales, luego de conocer historias similares de un acosador.

"Me di cuenta que era necesario compartirlo y a más de una persona le ha pasado: Hace poco iba en Alférez Real con Manuel Montt y se para un tipo a preguntarme una dirección", contó mediante Instagram.

Eran cerca de las cuatro de la tarde y el sujeto "dijo que no me iba a hacer nada, que no me pusiera nerviosa, que era una buena persona, pero que me podía sacar la chucha igual, que tenía cuchillo y pistola y me los mostró".

El desconocido la llevó amenazada hacia un lugar menos concurrido y le preguntó "datos personales, en un momento me preguntó si tenía pololo y qué hacía con él".

Luego vino lo peor: "Me empezó a mostrar videos porno, insistiendo en qué haces con tu pololo y me dijo ya, dime ahora o te saco la chucha. Fue horrible. El hueón me decía 'yo mando acá, yo elijo qué hago. Te podría haber toqueteado entera y no lo hice'."

Parr se salvó gracias a la ayuda de un conductor que pasaba por el lugar y le permitió subir al auto para denunciar lo ocurrido en Carabineros.

Tras confesar todo en Instagram, la joven decidió borrar los videos para no entorpecer la investigación contra el acosador.