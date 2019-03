Joven trans fue agredido en Pedro Aguirre Cerda: le marcaron esvásticas en el cuerpo

Un ataque contra un joven trans de 18 años se registró durante la madrugada de este miércoles en una plaza cercana a la población San Joaquín, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

🔵 Este es parte del relato que entregó Matías, tras el ataque que sufrió durante la madrugada en Pedro Aguirre Cerda. @IntendenciaRM y @Movilh anunciaron acciones legales contra los responsables. Por el momento, no hay detenidos/@Cooperativa #EresCooperativa pic.twitter.com/kozkNaa7jz — Francisco Becerra (@panbecerra) 14 de marzo de 2019

Según los antecedentes conocidos, dos sujetos se acercaron a la víctima, Matías Mella, le pidieron un cigarrillo y se negó, tras lo cual lo atacaron de diferentes formas, provocándole lesiones en el rostro y también le marcaron una esvástica en uno de sus brazos.

"Esta situación ocurrió de madrugada cuando esta joven estaba en una plaza cercana al hogar y se acercaron unos individuos, le pidieron un cigarro y posteriormente procedieron a insultarla y a golpearla, provocándole lesiones de mediana gravedad", dijo el teniente coronel de Carabineros Mario Cárdenas.

"Tiene una simbología esvástica en uno de sus brazos y es una situación que va a estar en materia de investigación. Posteriormente a que el OS-9 entregue su informe el fiscal podrá dar las declaraciones en cuanto a ratificar todos los posibles sucesos judiciales a ocurrir", añadió el funcionario policial.

"Me dijeron asquerosa, fenómeno, que no debería existir"

Posteriormente, Matías declaró que "estaba escribiendo porque me dieron ganas por escribir un libro y unos tipos se acercaron para pedirme un cigarro y les dije que no tenía. Vieron mis uñas pintadas y me dijeron que era una lesbiana, que me iban a matar y me empezaron a pegar, a golpear, agredirme, empujándome. (Me decían) lesbiana, asquerosa, fenómeno, que no debería existir".

"Me marcaron, me dijeron muchas cosas más, me pegaron una en las costillas. Estaban encapuchados. Quise gritar, pero no me salía la voz, no pude gritar ni pedir ayuda", agregó.

Ahora: Matías con mucha valentía cuenta la violenta agresión que le propinaron dos sujetos en razón de su identidad de género. Lo marcaron con la esvástica en un brazo y en su cara. pic.twitter.com/tINQQGdaoP — Movilh Chile (@Movilh) 14 de marzo de 2019

Movilh e Intendencia anunciaron querellas

El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Juan Rozas, dijo que no tiene registro en la comuna de algún ataque de tipo transfóbico a este joven. No obstante, según el Movilh este fue un ataque por su orientación sexual.

"Representaremos legalmente al joven para que presente acciones legales por la Ley Zamudio (...) queremos resaltar que literalmente sentimos y sufrimos el dolor de las víctimas", aseguró el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

La querella del movimiento se suma a la de la Intendencia Metropolitana, mientras que la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se comprometió a acelerar el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso relacionado con la identidad de género.

El trabajo del OS9 de Carabineros continúa, pero aún no hay detenidos por este hecho.

Horrible: marcan cuerpo de joven de 18 años con la esvástica por su orientación sexual. Ataque ocurrió en Pedro Aguirre Cerda. Basta ya! Es demasiado. Alerta: Ola de ataques homo/lesbo/transfóbicos en Chile — Movilh Chile (@Movilh) 13 de marzo de 2019