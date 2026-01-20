Padres quedan en prisión preventiva por encierro y abusos contra sus nueve hijos en Valparaíso

Un impactante caso de vulneración de derechos infantiles conmociona a la región de Valparaíso. Este miércoles, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un padre y una madre de nueve hijos, tras ser acusados por la Fiscalía de mantener a los menores en condiciones de cautiverio y aislamiento total.

De acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, la familia operaba bajo una "dinámica de secta", en la cual los menores de edad no contaban con acceso a escolarización formal y permanecían incomunicados con su entorno social y el mundo exterior.

La formalización de los imputados incluyó diversos delitos, centrados principalmente en agresiones sexuales y maltrato físico y psicológico constante.

El fiscal de Valparaíso, Álvaro Mansilla, explicó que "el padre fue formalizado como autor de delitos de abuso sexual reiterado respecto de cinco de sus hijas, delito de maltrato habitual respecto de sus nueve hijos, delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y abuso sexual sin contacto".

Por su parte, la madre también enfrenta la justicia por su participación directa y omisión en estos hechos. Según explicó el fiscal Mansilla, la mujer "fue formalizada por delitos de abuso sexual respecto de cinco de sus hijas en calidad de cómplice. También como autora de delito de maltrato habitual respecto de sus nueve hijos y abuso sexual sin contacto".

El tribunal fijó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación. Debido a la naturaleza de los delitos y para proteger la integridad y la identidad de las víctimas (todos menores de edad), los detalles específicos de las indagatorias se mantienen bajo reserva estricta por parte de las autoridades judiciales.