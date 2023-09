Familia sufrió un violento portonazo en Las Condes

Una familia sufrió el robo de su vehículo a través del método del "portonazo" en la comuna de Las Condes, donde tres sujetos llegaron hasta el domicilio de las víctimas para amenazarlas con armas de fuego.

El hecho se registró la última jornada en avenida Cristóbal Colón con calle Flandes, en el momento en que una pareja y su hijo de dos años volvían del supermercado y fueron interceptados por la banda delictual a la entrada del edificio de departamentos donde residen.

El inspector de la PDI Felipe Rivera detalló que "aparece un vehículo de similares características al de la víctima, desde el cual descendieron tres sujetos desconocidos, quienes mediante el arma de fuego intimidaron a las víctimas, para luego darse a la fuga en dirección desconocida. Con respecto al trabajo en el sitio del suceso, se están realizando todas las diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho y también a la identificación de los sujetos".

Una de las víctimas relató que "me hacen la encerrona directa, era imposible que pudiese escapar y como estaba con mi hijo tampoco se me ocurrió nada de eso, atiné a soltarles todo pero el problema es que sin querer nos bajamos con cosas, entonces se tiraron arriba de nosotros y al principio pensé que era para quitarme a mi hijo, pero no, era para quitarnos las cosas que estaban en la mano, cartera y esas cosas".

Asimismo, expresó que "tenemos que estar prisioneros en nuestra propia casa, yo ya no sé si pueda subirme a un auto de nuevo con mi hijo, para mí la vida de mi hijo estaba en riesgo todo el rato, eso queda, el auto me importa un comino".

La Brigada de Robos Metropolitana Oriente de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de la indagatoria, por la cual no se reportan personas detenidas.