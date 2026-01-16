Suboficial (r) FACh abatió a dos ladrones, incluido uno de 14 años, tras intento de "abordazo" en Maipú

Un violento intento de robo bajo la modalidad del "abordazo" terminó con dos delincuentes fallecidos la medianoche del jueves en la comuna capitalina de Maipú.

El incidente ocurrió en la intersección de El Cid con José Manuel Borgoño, donde un conductor de aplicación —suboficial mayor en retiro de la Fuerza Aérea— fue intimidado por tres sujetos que simulaban ser pasajeros. Ante la amenaza, la víctima utilizó su arma particular, debidamente inscrita, para repeler el asalto.

"Sería un conductor móvil inDrive, quien transportaba a sujetos que asaltan al conductor, un suboficial mayor de la Fuerza Armada en retiro, que utiliza un arma de fuego, repele el asalto y da muerte a los dos ocupantes o a los dos imputados del hecho ilícito", informó el subprefecto Walt Dapremont, de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Un vecino que presenció el suceso relató el nivel de agresividad de los atacantes: "'Bájate, bájate', le decían al conductor", recordó el testigo, quien añadió que tras el tiroteo el exuniformado se encontraba en estado de shock y silencio absoluto.

Tras los disparos, los asaltantes perdieron el control del vehículo y terminaron impactando contra un árbol a pocos metros del lugar.

Antecedentes de los fallecidos y legítima defensa

Uno de los abatidos fue identificado como un menor de 14 años, quien contaba con un amplio prontuario delictual y se encontraba incumpliendo una medida judicial al momento del atraco.

El fiscal Patricio Rosas, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, detalló que el adolescente "debería haberse mantenido con arresto domiciliario total en otra comuna de la capital".

Respecto a la situación jurídica del conductor, el Ministerio Público analiza la configuración de la legítima defensa.

Mientras la PDI trabaja en identificar al segundo fallecido, las labores policiales se concentran en dar con el paradero del tercer delincuente, quien logró escapar a pie tras los disparos.