Una pareja fue víctima de un portonazo en Santiago Centro: fueron amenazados con armas de fuego

Un portonazo se registró en horas de esta noche en la comuna de Santiago Centro, donde al menos seis sujetos intimidaron a las víctimas con armas de fuego.

El hecho se registró en la intersección de Santa Elena con 10 de Julio, donde una pareja fue víctima del robo de su vehículo. "Me estacioné para poder sacar el control y en eso veo el auto atrás, se estaban bajando entre cinco y seis personas con pistolas; fueron por las dos puertas, me bajaron (...), me estaban tratando de registrar, sacando lo que me quedaba en los bolsillos", relató el conductor del automóvil.