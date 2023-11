Delincuentes asaltaron a anciana dentro de su casa en Peñalolén

Un grupo de delincuentes armados asaltó la última noche a una anciana de 73 años dentro de su domicilio, en la población Lo Hermida, de la comuna de Peñalolén.

Según los primeros antecedentes, el robo ocurrió alrededor de la medianoche, cuando al menos cuatro antisociales ingresaron a la vivienda.

"Mi dormitorio está en un segundo piso. Tengo un perrito chiquitito, ladraba mucho. Pensé que mis nietos me estaban haciendo una broma, pero mi perrito no salía de mi pieza", comenzó relatando la mujer.

Pero no eran ellos, sino un grupo de ladrones.

"Tengo un problema de vista y veo sombras. Cuando veo que entran dos figuras (...) se acercan a los pies de mi cama y me doy cuenta de que no era broma. Me pedían oro, y (me decían) la plata dónde está", contó la víctima.

Los delincuentes, que permanecieron durante unos 10 minutos en el interior del hogar de la adulta mayor, la amenazaron con armas de fuego.

Finalmente consiguieron sustraer joyas y encontraron una caja fuerte donde había dos millones de pesos en dólares.

Los ladrones habían simulado que el vehículo en el que se movilizaban se encontraba en pana para no levantar sospechas en el vecindario. Gracias a ello, luego del robo huyeron sin problemas.

Tras el atraco, la mujer salió a pedir ayuda a sus vecinos y llamó a Carabineros para hacer la denuncia. Sin embargo, reclamó que la policía demoró cerca de dos horas en atender el procedimiento.