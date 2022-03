Delincuentes engañaron a personal del Ejército para robar 56 armas

Al menos tres sujetos que se hicieron pasar por proveedores de una armería, robaron alrededor 56 armas durante la madrugada de este lunes desde el Instituto de Investigación y Control del Ejército (IDIC).

Los responsables de este delito se mantuvieron en el recinto militar entre las 12:00 y 01:00 horas, horario en que el instituto realiza este tipo de entregas, según el protocolo establecido.

Lo anterior, ya que a esta instalación llega el armamento cuando ingresa al país para el registro del ADN balístico y el número de serie.

El mayor de Carabineros Gorka Verde detalló que "no hubo un ingreso a las dependencias del Ejército" y tampoco "violencia de por medio; no hay fuerza, no hay escalamiento". De manera preliminar, "estas personas permanecieron durante el transcurso de toda la acción delictual en el exterior de las dependencias del IDIC", según dijo.

En detalle, los sujetos sustrajeron 52 pistolas particulares nuevas que se encontraban a la espera de la certificación, además de cuatro armas particulares, entre ellas, una pistola que estaba en una caja fuerte ubicada en la oficina del director del recinto.

Además, se logró establecer preliminarmente que la guardia del IDIC recibió un supuesto llamado por parte del director, diciendo que debía hacer entrega del armamento a los proveedores. Dicha llamada está siendo rastreada.

La Fiscalía Militar instruyó al OS-9 de Carabineros, que se encuentra junto a Labocar realizando diligencias dentro del recinto militar.