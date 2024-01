Hombre sufrió violento asalto en su casa de Ñuñoa

Un hombre fue víctima de un violento asalto en su vivienda, ubicada en la Villa Francia, en la comuna capitalina de Ñuñoa.

El ilícito fue perpetrado sobre la medianoche del martes, cuando un grupo de cinco delincuentes irrumpió en la casa, donde encerraron al dueño de la misma en una habitación con el fin de registrar el domicilio.

El atraco se extendió por unos 10 minutos.

"De repente, sentí que el perro gruñía en una forma extraña y se me aparece un tipo gigante que me agarra y me tapa la boca para que no grite. Venían con capuchas. Uno se dedicó a reducirme y después me llevaron a un dormitorio chico que hay en el primer piso. En el fondo, estuve siempre con ese personaje", relató la víctima, de 64 años.

Según denunció el afectado, casi todos los días ocurren asaltos en Villa Frei, tanto en la vía pública como en domicilios.

La banda sustrajo computadores, celulares y otros artículos electrónicos, lo que en total está estimado en cerca de dos millones de pesos, además del automóvil de la víctima, avaluado en unos 13 millones.

"Finalmente, las especies que sustraen las cargan en el vehículo de la víctima, que mantenía en el antejardín, y huyen en ambos vehículos -tanto en el que se movilizaban como en el de la víctima- en dirección desconocida", dijo la inspectora Ana Leal, de la Brigada de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI), a cargo de la indagatoria.

Hasta el momento, los responsables de este hecho no han sido detenidos.