La Florida: Dueños denuncian que su casa fue robada por tercera vez

A plena luz del día, tres encapuchados irrumpieron desde un sitio eriazo colindante en un domicilio del sector Las Perdices de La Florida este jueves, y huyeron con dos autos y más de 20 millones de pesos en joyas y aparatos tecnológicos.

Según las víctimas, es tercera vez que les entran a robar: en esta oportunidad, afirman que los responsables son hombres chilenos de entre 18 a 20 años de edad, quienes amarraron y amenazaron a las dos personas que estaban al interior.

Uno de los afectados, que se identificó como Felipe, indicó a Cooperativa que "primero vieron a la nana, después me pillaron en la pieza y obviamente me redujeron y empezaron a buscar (bienes) en toda la casa, trajinaron todo lo que pudieron".

"Cuando entraron a la pieza me amenazaron con un arma (...) uno no puede hacer mucho ahí. Después me amarraron de manos y pies, y se ponen a buscar en todas partes", detalló el dueño de casa.

Como dice haber sufrido robos de forma recurrente, manifestó que con este último atraco "queda la rabia de que puede entrar cualquier persona a tu casa; da lo mismo, porque se arranca".

La vivienda se ubica en un barrio poco urbanizado y con bajo tránsito de personas, y los propietarios además advierten una débil presencia policial en el sector.

La Fiscalía Oriente instruyó que la Brigada de Robos y Criminalística de la PDI se haga cargo de la investigación.