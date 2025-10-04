Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robos

Sujetos colocaron piedras en autopista y robaron a conductor en Lo Espejo

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El afectado manejaba un vehículo de alta gama en la ruta General Velásquez, hasta que fue intimidado con un arma blanca y le sustrajeron sus pertenencias.

El aprehendido es un hombre chileno de 44 años que tenía en su poder todos los artículos de la víctima.

Sujetos colocaron piedras en autopista y robaron a conductor en Lo Espejo
 ATON

Carabineros busca localizar a un segundo delincuente que también participó en el delito.

Dos sujetos no identificados -uno de ellos ya detenido- armaron barricadas con piedras en la autopista General Velásquez en dirección al norte, en la comuna de Lo Espejo, para detener a un automovilista y robarle sus pertenencias.

El afectado conducía un vehículo de alta gama -un Mazda Mx-5- hasta que, a la altura de la Avenida Salvador Allende, fue detenido por los antisociales, que lo intimidaron con un arma blanca, le robaron y posteriormente huyeron.

Carabineros llegó al lugar después de una denuncia hecha por el personal de servicio de Tránsito y auxilió a la víctima. Posteriormente, efectuó patrullajes y dio con el paradero de uno de los sospechosos, de 44 años y nacionalidad chilena, que tenía en su poder todas las especies robadas. 

"Dos individuos procedieron a poner objetos contundentes como piedras y rocas (en la autopista) para detener a los vehículos que se desplazaban a esa hora y sustraerles especies", dijo el mayor Luis Segura, de la Comisaría N°11 de Carabineros de Lo Espejo.

"El automovilista descendió intimidado con armas blancas y los individuos comenzaron a sustraerle especies del interior (del auto), como billetera y otros elementos, para luego darse a la fuga. La víctima huyó por el interior de la autopista", añadió.

Los uniformados buscan dar con el paradero del segundo delincuente, mientras que el otro capturado pasará a control de detención esta jornada. 

