Chofer Uber acusado de secuestrar a pasajera: "El Waze me llevó por otro lado"

El conductor de Uber acusado de secuestrar a una pasajera durante la tarde del domingo -quien fue detenido por Carabineros ayer mismo- fue formalizado esta mañana y quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

En la audiencia se confirmó que la víctima solicitó ser trasladaba desde Ñuñoa hacia Ciudad de Los Valles, en Pudahuel, pero el conductor se desvió en dirección a Maipú y la mantuvo a bordo durante alrededor de una hora.

"Un desvío de estas características, de casi una hora, no nos parece que sea simplemente un error informático de la aplicación Uber, creemos que se trata más bien de un secuestro en que el imputado tenía otras intenciones. Por eso llevó a la víctima a este lugar rural", indicó el fiscal de la zona metropolitana Oriente, Matías Rodríguez.

"No le falté el respeto"

El imputado, identificado como Johny Lucas Gallardo, acusó que hubo un error en el sistema GPS de la aplicación y la señal de internet, y por eso se perdió en la Cuesta Lo Prado.

"Esto es injusto, yo no conozco muy bien la zona y el Waze me llevó por otro lado y me están acusando de secuestro (...) no le falte el respeto, no le dije nada", afirmó el chofer.

El imputado afirma que le falló el sistema y es inocente. (Foto: ATON)

La Fiscalía Oriente solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario total, lo que fue acogido por el tribunal, que definió un plazo de investigación de 60 días.

Desde la empresa Uber informaron, en tanto, que el conductor fue inhabilitado de la aplicación y que se entregará toda la información a la investigación.