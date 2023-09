Mujer de 27 años murió tras hacerse un implante mamario en su casa

Una mujer de 27 años falleció tras realizarse una operación en su domicilio en la comuna de Puente Alto, cuya intervención fue hecha por un supuesto médico que luego se dio a la fuga.

La intervención, que consistía en la colocación de implantes mamarios, se llevó a cabo en el domicilio de la víctima, hasta donde llegó un presunto médico, de nacionalidad peruana, acompañado por un auxiliar paramédico, de la misma nacionalidad.

Un familiar de la víctima relató que "la niña se le estaba yendo y yo le dije 'oye, si se está yendo la niña', y me dijo tráete una ambulancia, y yo salí y después me dice 'pero ayúdame poh hueón', yo le dije que no, porque la responsabilidad era de él y que tenía que ir con mi hermana, porque él era el doctor, él tenía que dar cara".

"Obviamente se sacó el taxi el vecino, se subió mi hermana -que estaba muy afectada-, el hombre se subió haciendo como que iba a acompañarla y se bajó, se devolvió y se fue a juntarse con la otra persona que está de cómplice", señaló.

La joven, quien ya se había hecho otras intervenciones con el mismo médico y que fue advertida por los familiares de no realizarse esta operación, llegó hasta el Hospital Sótero del Río donde finalmente perdió la vida.

En las indagatorias posteriores, personal de Carabineros encontró material biológico en la basura y restos de elementos quirúrgicos que se habrían utilizado en la intervención.

Cirujano plástico pide tomar conciencia

Tras conocerse el caso, el médico cirujano Esteban Torres, miembro titular de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, dijo que alerta por la repetición de estas situaciones: "No han pasado ni dos semanas y estamos de nuevo hablando del mismo tema".

"Recuerden pacientes, por favor, triángulo de seguridad: paciente informado, es clave que tú cuando te vayas a someter a un procedimiento, una cirugía estética, verifiques que la persona que va a hacer el procedimiento sea médico y no sólo sea médico, sea especialista y que lo haga, obviamente, en un lugar que elijan juntos, que cumpla con todas las condiciones para poder hacer el procedimiento de forma segura. Con tu vida no se juega. Por favor, tomemos conciencia", enfatizó.