Marcel: Rechazo a la tributaria es mala noticia para pensionados, mujeres, pymes y clase media

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, deploró el rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria, uno de los los proyectos definidos como claves por La Moneda para poder llevar adelante su agenda de Gobierno, una votación que consideró "ideológica".

La negativa, totalmente inesperada hasta hoy, se concretó con 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones en la Cámara de Diputadas y Diputados, y dejó evidentes caras de frustración en el Gobierno y el oficialismo, y de satisfacción y aplausos en la oposición, que había tachado de "mala" la propuesta que -a su juicio- iba a perjudicar a las pymes, la clase media y la inversión.

"Se impuso la ideología sobre el pragmatismo", lamentó Marcel.

El jefe de las finanzas fiscales advirtió que "esta votación es una mala noticia para los pensionados, significa que en estos momentos el aumento de la PGU a 250 mil pesos no tiene financiamiento".

A propósito del 8M, afirmó también que "es una mala noticia para las mujeres, (porque) es una reforma tributaria que las beneficiaba, que gravaba particularmente a los hombres de altos ingresos y patrimonio, y que además financiaba acciones del Estado en beneficio de ellas, a través de la PGU y el sistema nacional de cuidados".

"Es una mala noticia para las pymes, porque la tasa que grava a las rentas de las empresas sujetas al régimen pyme ahora no se va a graduar hasta el año 2025, y va a subir de 10% a 25% inmediatamente. Es una mala noticia para la clase media, porque los créditos tributarios a favor de los arriendos y de los gastos en cuidados ya no van a existir; en las próximas declaraciones de renta ya no va a existir ese casillero mediante el cual podían descontarse esos gastos", continuó.

Además, "es una mala noticia para la inversión y la productividad, porque las cerca de 10 medidas que estimulaban la inversión, la depreciación semi-instantánea, el fondo de créditos tributarios para proyectos de alto impacto, la tasa de desarrollo, la ampliación del régimen para incentivar la inversión en investigación y desarrollo para llegar a las pymes, no se aprobaron", remarcó.

"Estoy seguro que van a celebrar quienes evaden impuestos y quienes asesoran a los contribuyentes para evadir impuestos, porque van a tener por lo menos un año completo más para poder seguir usando los mismos mecanismos de elusión tributaria", cerró Marcel.

En tanto, su par de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, afirmó que "no podemos desconocer que para nosotros esta es una situación compleja, difícil. Este es un golpe, la elusión y la evasión durante un año más pueden seguir campeando en nuestro país".

Al tratarse de un mensaje presidencial (proyecto presentado por el Gobierno), el Ejecutivo aún tiene una oportunidad: puede intentar reponer la reforma, pero deberá recurrir a la Cámara revisora, que en este caso es el Senado, pero con un quorum de dos tercios, superior al que requería hoy.

Aunque ambos ministros afirmaron que deben analizar los pasos a seguir con el Presidente Boric, dieron a entender que no insistirán en la medida.