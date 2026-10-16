Reglas de Uso de la Fuerza entran en vigencia con impugnación pendiente ante el TC

Las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) entraron en vigencia este viernes, tras su publicación en el Diario Oficial, en medio de una controversia entre el Gobierno y la oposición por un requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional (TC), cuya admisibilidad todavía debe resolverse.

La disputa se centra en los plazos de la impugnación, ya que el Ejecutivo ingresó el decreto promulgatorio a la Contraloría el pasado 9 de octubre, antes de que 16 senadores de oposición acudieran al Tribunal esa misma jornada.

Con estos antecedentes, el Gobierno sostiene que el requerimiento fue presentado fuera de plazo y solicitó que sea declarado inadmisible.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, afirmó que "no se puede presentar el requerimiento luego de la promulgación del proyecto de ley".

"Es muy importante para el Gobierno avanzar en las Reglas de Uso de la Fuerza después de una tramitación muy larga; queremos tener las Reglas de Uso de la Fuerza lo antes posible en operación", sostuvo.

La nueva legislación establece un marco legal para la actuación de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y, en determinadas circunstancias, las Fuerzas Armadas, bajo los principios de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad.

Asimismo, contempla cinco niveles de uso de la fuerza para las policías, que van desde la presencia policial y la comunicación hasta el empleo de fuerza potencialmente letal, permitido bajo determinadas condiciones establecidas en la ley.

Oposición defiende revisión del Tribunal Constitucional

Los parlamentarios que presentaron el requerimiento cuestionan disposiciones relacionadas con el principio de racionalidad y las condiciones para el empleo de fuerza potencialmente letal.

El senador socialista, Juan Luis Castro, llamó a respetar la revisión constitucional, señalando que "se necesita toda la voluntad y no evitar que las cosas salgan bien como corresponden a una ley tan sensible como los momentos en que las Fuerzas Armadas o de Orden pueden disparar".

En tanto, la senadora del PPD Loreto Carvajal señaló que, aun si el TC declara extemporáneo el requerimiento, "esperamos que el control judicial, la jurisprudencia permitan precisar aquellos aspectos que a nuestro juicio quedaron abiertos o insuficientemente regulados".

El Tribunal Constitucional revisará la próxima semana la admisibilidad del requerimiento presentado por los senadores opositores.