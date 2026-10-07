Senado despachó las Reglas del Uso de la Fuerza y quedaron listas para ser ley

El Senado aprobó en la tarde de este miércoles el informe de la Comisión Mixta del proyecto que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), definiendo un marco jurídico de acción para las Fuerzas de Orden y Seguridad en Chile.

La iniciativa tuvo 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención, por lo que quedó apta para ser promulgada.

En el texto se detalla que "el uso de la fuerza potencialmente letal constituye una medida que procede solo cuando resulten insuficientes las medidas establecidas en los grados previos y justificada en caso de cumplimiento del deber, legítima defensa, cumplimiento de una orden judicial, con el objeto de detener a una persona que oponga resistencia a la autoridad, para impedir su fuga o para la protección de infraestructura crítica cuando exista peligro grave de verse afectada".

El despacho a ley de las RUF se ha planteado políticamente como un requisito esencial para debatir proyectos relacionados, como el que define el marco jurídico para resguardar infraestructura crítica o el que otorga protección legal en caso de que se disponga de la ayuda de las Fuerzas Armadas en labores de orden público.