Comisión revisora recomendó rechazar acusación constitucional contra ministra Siches

Los integrantes de la comisión revisora de la acusación constitucional a la ministra del Interior, Izkia Siches, se pronunciaron en contra del libelo y recomendaron rechazarlo en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas.

En una categórica votación, la procedencia de la acusación fue rechazada por los diputados Natalia Romero (independiente-UDI), Fernando Bórquez (independiente-UDI) y Candelaria Acevedo (independiente-PC). En abstención estuvo Cristian Matheson (independiente-Evópoli) y el único apoyo fue del UDI Cristhián Moreira.

El libelo, de 159 páginas y presentado por el Partido Republicano, consta de tres denuncias: "comprometer gravemente el honor de la Nación"; "comprometer gravemente la seguridad de la Nación"; e "infringir la Constitución y las leyes, y por haber dejado éstas sin ejecución".

El texto cuenta de siete capítulos, entre los que le enrostran el retiro de querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) a detenidos por el estallido social y la decisión de no denunciar el atentado que sufrió en Temucuicui. También le critican el uso "de manera imprudente e inoportuna" del concepto "Wallmapu", recordando la molestia que desató en Argentina, y haber acusado de forma "negligente" y "jocosa" que hubo un vuelo de expulsión de inmigrantes que no se realizó y que los extranjeros regresaron al país, lo que luego rectificó.

De todas maneras, la instancia no es vinculante a lo que pueda pasar en la Cámara Baja, que este martes tiene una sesión especial para abordar la acusación constitucional en contra de Siches, aunque llegará con un informe negativo para su discusión.

"EL RESULTADO ES ELOCUENTE"

Pese a que esta votación es solo una recomendación, lo categórico del resultado en la comisión revisora fue destacado desde el Gobierno: "el resultado del debate es elocuente", señaló el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson.

Tras conocer la postura negativa de esta acusación, el secretario de Estado destacó que "teniendo una mayoría de cuatro votos a uno la oposición política, se llegó dentro del debate -que tuvo expertos y expertas- a la conclusión por tres votos, una abstención y sólo un voto a favor de la acusación constitucional, que fue totalmente infundada, una acusación que nunca debió cursarse".

"Cuando se anunció y la prensa hizo las preguntas respecto a cuál era los motivos, las razones, las ilegalidades o la falta de la Constitución, no hubo respuesta alguna. Por lo tanto, no solo fue una acusación constitucional, no solo ha sido una acusación constitucional infundada e improvisada, sino también que no tuvo la conversación política entre los distintos integrantes de la oposición", profundizó Jackson.