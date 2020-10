Defensa del ministro Pérez a la acusación constitucional preocupa a Desbordes

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, descartó públicamente tener alguna molestia hacia su par de Interior, Víctor Pérez, quien apuntó a la cartera que dirige hoy el ex diputado por la responsabilidad de control sobre Carabineros.

En su respuesta a la acusación constitucional que impulsa la oposición en su contra, entre otros puntos, por supuestamente "no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre los órganos sometidos a su dependencia", entre los que están las Fuerzas de Orden y Seguridad, Pérez se defendió y planteó que en el marco del estado de catástrofe que rige por la pandemia, éstas, entre ellas Carabineros, quedan bajo el mando de las Fuerzas Armadas, que dependen de Defensa.

Estos descargos del otrora senador, por escrito, ante la Cámara Baja, fueron tema de conversación en una reunión que sostuvieron esta mañana los mismos Pérez y Desbordes con el Presidente Sebastián Piñera y el vocero Jaime Bellolio.

En el encuentro, Desbordes manifestó su preocupación y pidió que se precise lo expuesto en la contestación de Pérez. En el entorno del ministro de Defensa esta fue recibida con molestia e interpretada como un "traspaso de culpas".

"NINGUNA AUTORIDAD DE GOBIERNO COMETIÓ ALGUNA FALTA"

Más tarde, ambos secretarios de Estado participaron en una actividad en la Escuela República de Brasil, en Santiago, para supervisar las medidas de seguridad en el recinto, que será local de votación en el plebiscito del domingo. La pauta de prensa se retrasó por cerca de una hora debido justamente a la reunión que sostuvieron con el Mandatario.

En esta instancia ante los medios, Pérez negó que haya intentado traspasar la responsabilidad a Desbordes, y sostuvo que "quien lee atentamente el escrito, es solo la transcripción de una norma constitucional y de una norma para demostrar que quienes redactaron la acusación no tuvieron el rigor para fundarla jurídicamente".

"Y por lo tanto, a renglón seguido, junto con establecer con absoluta claridad y nitidez que hay claramente una falta de rigor jurídico, se asumen y se analizan cada uno de los hechos, que permiten que ni el Gobierno ni ninguna autoridad, ni el ministro del Interior, cometió alguna falta", afirmó.

En la misma actividad, Desbordes evitó manifestar explícitamente la diferencia de opinión respecto al documento enviado por el titular de Interior a la Cámara Baja.

"No hay ninguna molestia", subrayó, y apuntó que a las FF.AA. se les ha delegado "por parte del Presidente determinadas funciones que tienen que ver con el orden público con todas las medidas que haya que tomar para el combate al Covid, y en eso lo han hecho muy bien".

"Respaldo absolutamente la labor de todos los jefes de la Defensa, porque en ese respecto, lo que a ellos les corresponde, del combate al Covid, no hay nada que discutir", agregó.

Asimismo, expresó su convicción de que "no me cabe ninguna duda que no hay sustento jurídico para acusar constitucionalmente al ministro Víctor Pérez".

Resaltó además que todos estos meses, desde que ambos asumieron a fines de julio pasado en sus respectivos ministerios, han trabajado estrechamente, y destacó la relación de años que llevan.