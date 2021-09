Despenalización del aborto: Bancada DC dice que Provoste "se la está jugando" por aprobación

En la jornada en que se votará el proyecto en la Sala de la Cámara de Diputados, el jefe de bancada de la DC, Gabriel Ascencio, aseguró que tanto él como la candidata Yasna Provoste "se la están jugando" para lograr la aprobación de la despenalización del aborto hasta la semana 14.

Luego de las críticas originadas por el rechazo de la diputada DC Joanna Pérez a esta iniciativa en la Comisión de Mujer de la Cámara Baja y que derivó en el avance de un informe negativo, Provoste aseguró que iba a hacer todo lo posible para alinear a los parlamentarios de su partido.

Ascencio aseguró que hasta el momento tienen ocho votos a favor y cuatro en contra, y que Provoste "se las está jugando, prometo que se las está jugando y yo estoy acompañándola para que nos juguemos, pero voy a volver a repetir, esto no es una montonera ni es un regimiento, es un partido democrático y tenemos que respetar las distintas posiciones que tenemos entre nosotros".

"No es necesariamente un tema presidencial, tienen los candidatos distintas opiniones al respecto, pero no es un tema que vaya necesariamente a ser la impronta que haya que subrayar", puntualizó.

Provoste manifestó que "no aspiro a tener unanimidad, y espero que en el día de hoy, la gran mayoría del Nuevo Pacto Social se coloque a la altura de lo que son las demandas de este tiempo en materia de la agenda de mujer".

"He marcado públicamente mi posición en esta y otras materias, soy además muy respetuosa de la responsabilidad que tiene un parlamentario o parlamentaria. No me asimilo a aquellos que andan tras la amenaza", añadió la senadora.

Uno de los diputados que vota en contra del proyecto en la DC es Jorge Sabag, quien comentó que "no pueden haber órdenes de partidos. Para mí es un tema de derechos humanos, y jamás voy a autorizar que se pueda matar a un ser inocente".

Una opinión similar tiene Miguel Ángel Calisto, quien aseguró que "son temas que dependen de la opinión y la concepción que cada uno tenga respecto de un tema que es de orden de derechos fundamentales. Creo que uno puede disentir frente a estos temas: yo respeto la opinión de mi candidata, pero en esta materia, creo que uno puede tener discrepancias".

Críticas desde Apruebo Dignidad

Desde Apruebo Dignidad, la diputada Camila Vallejo (PC) aseveró que "en esto vamos a ser consistentes, consecuentes y coherentes como pacto Apruebo Dignidad. Creo que sería bueno quizás que la senadora Yasna Provoste pudiera tratar de alinear a sus parlamentarios y parlamentarias en esto, no solo por un respaldo hacia ella, sino que por coherencia política para con el país".

Por su parte, el candidato presidencial del conglomerado, el diputado Gabriel Boric (CS), dijo que "para mí sería muy fácil tratar de meter el dedo en la llaga a la candidatura de Yasna a propósito de esto, pero entiendo que hay temas en los cuales dentro de las coaliciones políticas hay diferencias".

"Lo importante es que esas diferencias no se escondan, y se pueda explicar por qué algunas personas de la Democracia Cristiana permanentemente han impedido el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", puntualizó.