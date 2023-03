Diputado Lee negó denuncia por acoso sexual y laboral en su contra

El diputado independiente Enrique Lee rechazó la denuncia por acoso sexual y laboral dada a conocer la última jornada por la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara Baja.

Este miércoles dicha instancia informó que recibió una carta con una denuncia por acoso sexual que apuntaba al parlamentario por la Región de Arica y Parinacota, aunque en ese minuto no se dio a conocer que se trataba de Lee, sí se informó el nombre de la funcionaria.

A través de una transmisión en vivo por redes sociales, el diputado Lee salió a desmentir esta acusación y dijo que "es importante en razón de la transparencia que siempre nos ha caracterizado dar la cara y enfrentar estas acciones con la verdad".

"No es efectiva esa acusación de acoso y existen los medios de prueba, que son todos los mensajes de WhatsApp que he mantenido con dicha funcionaria y que pondré a disposición de la Fiscalía para desmentir cualquier duda respecto a cualquier tipo de acoso que haya sufrido esta funcionaria", aseguró.

Con los mensajes, indicó, "queda claramente de manifiesto que si alguien maltrató a otra persona fue precisamente ella".

El parlamentario sostuvo que la funcionaria era una secretaria que trabaja con él, que no pertenecía a su equipo y que la aceptó en el cargo por tener experiencia en el Congreso. Añadiendo que "lo que yo no sabía es que ya había tenido conflictos laborales del mismo tipo que hoy dia me afectan".

También puntualizó que se le desvinculó el lunes 6 de marzo por problemas entre las partes y que posterior a eso se hace la denuncia.

Además, precisó que "el lugar donde se da a conocer la denuncia no es el correcto, ya que existe una oficina preparada para recibir este tipo de denuncias, y la forma en que se hizo, en la Comisión, no me pareció adecuado, lo que correspondía era haberla canalizado pero lo que se hizo fue darla a conocer".

Finalmente, el diputado expresó tener "plena confianza en que la Cámara y todos los organismos encargados de la investigación van a poder descartarla de plano, y espero que nadie, ningún colega, tenga que pasar por una situación como esta".