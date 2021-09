Mulet baja candidatura parlamentaria ante acusación de cohecho: "Me hago a un lado para que no dañen a Gabriel"

El diputado por la Región de Atacama y presidente del Partido Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, confirmó que declinará a su opción de buscar la reelección, con el fin de trabajar en su defensa tras ser acusado por el delito de cohecho pasivo.

En conversación con Radio Universo, el parlamentario manifestó que "lo decidí en el transcurso del fin de semana, porque lo que se persigue es hacer un daño a mi sector político (...) prefiero dar un paso al costado y dedicarme a mi defensa".

"Declino legalmente a mi candidatura y llamo a apoyar a mi compañero de lista (Luis Gabriel Marcos). No tengo que aferrarme a nada. No solo me están dañando a mí", puntualizó, recordando que no puede sacar su nombre de la papeleta a estas alturas.

Mulet aseguró que entre las personas que pueden resultar dañadas con su candidatura se encuentra el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ya que "el perjuicio a él es mayor, porque él es candidato a Presidente (...) yo me hago a un lado porque no quiero que dañen a Gabriel".

"Él debe llegar a La Moneda con un estándar más elevado y si yo me transformo en una dificultad yo me retiro, para que no le hagan dañó a él ni a mis candidatos", recalcó.