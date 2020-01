El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), confirmó que el Congreso realizará el tradicional receso legislativo del mes de febrero debido a reparaciones estructurales que se deben realizar en la Sede Legislativa.

La idea buscaba que los parlamentarios no tomaran el receso que se realiza todos los años para continuar con la labor legislativa y seguir sesionando de manera extraordinaria debido a proyectos pendientes surgidos tras el estallido social.

"Vamos a sacar tres o cuatro proyectos más que son los relevantes y ahí tenemos que entrar en el receso obligatoriamente, no es un tema de decisión personal ni de gustos tampoco", explicó Flores.

La razón "se trata sencillamente de que el edificio de la Cámara de Diputados no puede funcionar en febrero, no hay como postergarlo porque sino no podemos parar los ascensores y nadie se va a comprar un problema con riesgo de accidente", agregó.

La semana distrital (a fin de este mes) quedó suspendida y en los próximos 15 días se discutirán diversos proyectos, entre ellos, la reforma previsional.