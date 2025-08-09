Evópoli ratificó apoyo a Evelyn Matthei

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, participó esta tarde del Encuentro Nacional de Evópoli, donde recibió un documento elaborado por los equipos programáticos de la colectividad.

El evento reafirma la unión entre Evópoli, UDI y Renovación Nacional, luego de que Republicanos, Social Cristianos y Nacional Libertarios inscribieran su pacto "Cambio por Chile", cerrando la puerta a una lista única en las derechas.

En tanto, Matthei busca diferenciarse de sus contendores posicionándose desde la centroderecha con un equipo robusto y con experiencia, mientras que el equipo del republicano José Antonio Kast alista un rediseño de su campaña para después del 18 agosto, en la que el candidato va a estar más expuesto, con profundidad en su campaña y resolviendo problemas con la agenda valórica.

Ignacio Briones, parte del equipo económico de la candidata, afirmó que "es muy fácil decir que esto depende de adjetivos como el coraje, de la actitud, de la buena voluntad. (Pero) el mundo real no depende de eso. Si usted se queda solo con la voluntad, eso se llama voluntarismo".

"La pregunta es: ¿queremos un nuevo gobierno de alumnos en práctica o queremos un gobierno que al mismo tiempo que tenga ambición, actitud, tenga los equipos y la capacidad de hacer que las cosas pasen? De eso se trata", planteó.

"Y en los extremos, vuelvo a insistir, de izquierda o derecha, Jara, Kast, Kaiser, hay una sola certeza: que usted se queda estancado donde mismo", sostuvo el exministro de Hacienda.

Demócratas retrasa apoyo a Evelyn Matthei

El pacto entre Chile Vamos y Demócratas ha tenido algunas complicaciones, principalmente, en los cupos parlamentarios en Coquimbo y Malleco, algo que pese a ser desmentido por el senador Matías Walker, no ha tenido mayores resoluciones.

En ese sentido, el partido decidió retrasar su apoyo a la exalcaldesa de Providencia, algo que iba a oficializarse este sábado, pero no ocurrió.

La diputada Joanna Pérez precisó sobre las negociaciones que "es necesario que Chile tenga un espacio de centro a centroderecha para dedicarnos a los problemas de urgencia en materia de crecimiento, de seguridad, reactivación y buscar esas mayorías, no solo en el Congreso con una lista parlamentaria, sino también en materia de un programa de gobierno".

"Todavía restan algunas definiciones, pero yo espero que lleguemos a acuerdo con Chile Vamos, que podamos construir un nuevo camino. Esto no termina acá. Hay que mostrar un centro político y tiene que ser con convicción", sostuvo.