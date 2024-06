Hoffmann pidió a Carter abandonar las "peleas que a nadie le importan"

Las últimas declaraciones del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (ind), mantienen encendida la carrera presidencial en la oposición, por lo que la dirigenta UDI María José Hoffmann lo llamó a desistir de "peleas políticas que a nadie le importan".

El exgremialista aseguró durante la semana que, en una eventual primaria, ganará a su par de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), y que una candidatura de la misma "nacería muerta" si no se somete a tal mecanismo.

"No hay que temerle a la diversidad, la unidad no es omisión", insistió Carter este domingo, relevando que "el Presidente Piñera en dos oportunidades fue el favorito a la presidencial y fue a primarias, no tuvo ningún problema en competir, y fue electo Presidente".

"En la última primaria, el candidato que ganó en Chile Vamos era un independiente invitado, Sebastián Sichel. Por lo tanto, el camino para los independientes es perfectamente viable en una primaria", añadió el alcalde.

Con todo, aseveró que "las primarias son una exigencia ética de un Chile moderno, liberal y democrático; se acabó el dedazo, el apellidazo o el encuestazo, hay que competir. ¿A qué le tienen miedo?".

"NO ES LA PRIORIDAD"

Hoffmann, que suspendió su rol como secretaria general de la UDI por su candidatura al GORE de Valparaíso, volvió a objetar los dichos de Carter, opinando que "presionar no es la forma, menos atacar a ningún candidato, ni decir que estas candidaturas parten muertas. No es lo que queremos privilegiar".

En concreto, "no nos podemos farrear la posibilidad de ser gobierno con este tipo de peleas políticas que a nadie le importan. Por supuesto que Rodolfo es un gran candidato, por supuesto que puede estar en nuestra papeleta, no cabe ninguna duda de eso, pero hoy no es la prioridad", considerando que las próximas elecciones son las de octubre.

Asimismo, "le pediría un poquito de fair play, y que entendamos que para estar en la papeleta hay que marcar al menos dos dígitos" en las encuestas, cerró la exdiputada.

EL DESMARQUE OFICIALISTA

Consultada por el escenario presidencial en el oficialismo, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, admitió que "la ministra (del Interior, Carolina) Tohá es uno de los nombres que encabeza la lista, y la lista es larga pero no la voy a dar, porque siempre en ellas queda alguien fuera y se enojan, así que ahorrémonos problemas. Vamos a ver primero cuál es el proyecto político".

A la vez, la senadora reafirmó que en la actualidad, "desde el progresismo, unido al oficialismo más la Democracia Cristiana, estamos trabajando por los alcaldes y por los Gobiernos Regionales" que serán electos en cuatro meses más.

En la misma línea, el diputado Gonzalo Winter (CS) destacó que "antes de este Gobierno, no existía la alianza progresista amplia que tenemos hoy. Sin que sea parte del Gobierno ni del oficialismo, estamos en una alianza con la Democracia Cristiana porque entendemos que sus valores y principios están más cerca del progresismo, que de lo que se ha convertido la ultraderecha en Chile".

Dicho esto, comentó que "esperaría que la conversación presidencial ocurra en el año presidencial".