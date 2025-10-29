Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago20.1°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Chile Vamos

Matthei endurece tono tras apoyo a Paulsen: "Vamos a decir todo lo que pensamos de este Gobierno"

Publicado:
| Periodista Radio: Camila López
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La abanderada de Chile Vamos volvió a apoyar la arremetida iniciada por su jefe de campaña, quien ayer calificó a la actual administración como "un Gobierno de atorrantes".

"Estamos cansados del mal Gobierno. Y como somos una coalición amplia, cada uno puede ponerle la palabra que quiera", manifestó durante una actividad en Arica.

Matthei endurece tono tras apoyo a Paulsen:
 ATON (archivo)

"Estamos cansados de la intervención del Presidente Boric (en la elección presidencial), que se mete una y otra vez en lo que no le corresponde", expresó Matthei.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, endureció este miércoles el tono contra el Ejecutivo tras la arremetida iniciada por su jefe de campaña, Diego Paulsen, quien ayer calificó a la administración del Presidente Boric como "un Gobierno de atorrantes".

En el marco de su visita a Arica, la abanderada volvió a respaldar los dichos de su generalísimo: "¿Que son indolentes? Sí. ¿Que son irresponsables? Sí. Y como somos una coalición amplia, cada uno puede ponerle la palabra que quiera. Estamos cansados del mal Gobierno".

"Estamos cansados de la intervención del Presidente Boric (en la elección presidencial), que se mete una y otra vez en lo que no le corresponde. Estamos cansados de que el Presidente se la esté jugando porque llegue un determinado candidato a la segunda vuelta porque saben que es más fácil ganarle a él", fustigó la exalcaldesa de Providencia.

"Por lo tanto, nosotros vamos a decir todo lo que pensamos de este Gobierno", manifestó.

En conversación con Canal 13la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó las declaraciones de Paulsen y expresó que "los felicitaría por el nivel tan bajo al que llegaron en el debate político electoral. ¿Esta es la forma de gobernar que ofrecen al país".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada