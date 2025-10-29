Matthei endurece tono tras apoyo a Paulsen: "Vamos a decir todo lo que pensamos de este Gobierno"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, endureció este miércoles el tono contra el Ejecutivo tras la arremetida iniciada por su jefe de campaña, Diego Paulsen, quien ayer calificó a la administración del Presidente Boric como "un Gobierno de atorrantes".

En el marco de su visita a Arica, la abanderada volvió a respaldar los dichos de su generalísimo: "¿Que son indolentes? Sí. ¿Que son irresponsables? Sí. Y como somos una coalición amplia, cada uno puede ponerle la palabra que quiera. Estamos cansados del mal Gobierno".

"Estamos cansados de la intervención del Presidente Boric (en la elección presidencial), que se mete una y otra vez en lo que no le corresponde. Estamos cansados de que el Presidente se la esté jugando porque llegue un determinado candidato a la segunda vuelta porque saben que es más fácil ganarle a él", fustigó la exalcaldesa de Providencia.



"Por lo tanto, nosotros vamos a decir todo lo que pensamos de este Gobierno", manifestó.

En conversación con Canal 13, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, cuestionó las declaraciones de Paulsen y expresó que "los felicitaría por el nivel tan bajo al que llegaron en el debate político electoral. ¿Esta es la forma de gobernar que ofrecen al país".