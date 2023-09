Alejandra Krauss: El Consejo ha ido desmantelando el texto de los expertos

Alejandra Krauss (Democracia Cristiana), integrante de la Comisión Experta, advirtió este martes que el Consejo Constitucional, que redacta la nueva Carta Fundamental para Chile, ha aprobado varias polémicas enmiendas que suponen "retrocesos" en distintas materias y que son "campañas políticas que pretenden ser políticas públicas".

Entrevistada por los periodistas Rodrigo Vergara y Verónica Franco, la exministra del Trabajo analizó en El Diario de Cooperativa el rumbo que ha tomado el proceso constituyente de la mano del Partido Republicano, mayoría en el órgano ciudadano, y proyectó el rol que tendrán los comisionados en las "observaciones" que deberán realizar al texto a partir del próximo 7 de octubre.

Verónica Franco: ¿Cuánto queda del documento que ustedes, los expertos, elaboraron y que hoy está siendo modificado en distintos aspectos a través de enmiendas en el Pleno del Consejo Constitucional?

Queda bastante poco. Más allá de que vamos en el Capítulo V en las votaciones y son 13 capítulos, más el título final, en definitiva, de lo que se ha ido votando, queda bastante poco.

Verónica Franco: ¿Se ha ido desdibujando o se ha ido eliminando radicalmente todo lo que ustedes trabajaron?

Yo creo fundamentalmente que se ha ido desdibujando. Los epígrafes, los artículos, se regulan los principios fundamentales, los derechos, pero se van desdibujando. Sólo para ejemplificar, lo que pasó ayer fue eliminación definitivamente. Escuchaba ayer a propósito de que se termina la paridad de salida, que era una norma transitoria que garantizaba que la representación de cualquier sexo, con perspectiva de género, debía garantizarse en las próximas dos elecciones 60-40 respecto a la representación en el Parlamento y eso lisa y llanamente se eliminó con la abstención de Republicanos. No se contó con los votos suficientes. En consecuencia, se va diseñando, a mi juicio, un texto constitucional que se le va a proponer al país que supone retrocesos. En consecuencia, se ha ido desmantelando el anteproyecto. Probablemente el mayor valor que tenía este texto era la transversalidad, el haber construido, acordado, consensuado las normas en forma transversal desde el Partido Republicano al Partido Comunista y que probablemente es el acuerdo político más relevante de las últimas décadas en nuestro país. En consecuencia, nosotros siempre esperábamos que ese esfuerzo colectivo que se había realizado fuera perfeccionado, fuera profundizado, se incorporaran nuevas visiones y eso es absolutamente natural, obvio y legítimo que ocurriera, pero (ha habido) retrocesos.

Espacio para acuerdos

Verónica Franco: ¿Ve usted que los espacios que quedan, cuando terminen las votaciones y llegue el borrador de nuevo a manos de ustedes o en las comisiones mixtas, alcance para salvar un borrador que pueda ser aprobado por una mayoría sustancial el 17 de diciembre?

Está construido el proceso de tal manera de ocupar cada una de las etapas en la búsqueda de consensos y yo creo que los vamos efectivamente a realizar, pero sin olvidar de que aquí esencialmente el Consejo es el que ha votado. Se debe también respetar mucho lo que ha realizado el Consejo. La Comisión Experta debe mirar ese texto, debe leerlo en conjunto, ver la armonía y hacer las observaciones que estime pertinentes para que en definitiva vuelva al Consejo y sea el Consejo el que vote o las comisiones mixtas resuelvan, pero es el Consejo el que fue elegido por la ciudadanía y ha manifestado lo que ha estimado pertinente. Entonces, quedando espacios, se debe respetar también lo que es la esencia de la democracia.

Un eventual tercer proceso constituyente

Verónica Franco: ¿Debe terminar el proceso el 17 de diciembre con el voto a favor o en contra o ve usted como una posibilidad que, si se rechaza lo que elabora el Consejo, el texto que los expertos construyeron sea visto en el Congreso?

Yo soy muy cauta en términos de una afirmación de esa naturaleza. Recuerdo -y una vez más la Presidenta Bachelet nos ilumina- a propósito del estallido social, el 2019, recordando que al inicio del segundo gobierno del Presidente Piñera se cerró el proceso constitucional que había iniciado la Presidenta Bachelet, la Presidenta nos recordaba cuando concurrió al Consejo que el Presidente Piñera la llama a propósito del estallido y le dice que está pensando revivir ese texto constitucional. Y ahí la Presidenta le señaló: 'No, Presidente. No me parece pertinente, porque los momentos políticos son distintos. Han transcurrido años, ha ocurrido el estallido.Vale decir, la ciudadanía está esperando algo probablemente distinto'. Entonces yo creo que los momentos políticos son diferentes y, en consecuencia, en función de lo que diga, de lo que manifieste la ciudadanía, de lo que le esté pasando al país, el Congreso y el Presidente de la República deberán tomar las decisiones que correspondan.

Presidencialización del debate

Rodrigo Vergara: Usted dice 'hay que respetar la esencia de la democracia' y sabemos que hay un sector que tiene mayoría. El problema es que en ese sector parece que se presidencializó el debate al interior del Consejo y ustedes lo están siguiendo de cerca: Kast por un lado y Matthei por el otro. Ayer hubo una reunión importante de presidentes de partidos, entre ellos la UDI y el Partido Socialista. ¿Qué esperarían ustedes que pasara en esa línea de buscar consensos, de salvar el camino de aquí a diciembre?

Lo primero: creo que las derechas han cometido probablemente algo complejo en política. Este proceso constitucional tiene un objetivo preciso, que surge debido a que este país también ha manifestado y ha sido claro que quiere un texto constitucional que responda a las necesidades de hoy y fundamentalmente a las generaciones del futuro y legítimo. Haber presidencializado este proceso me parece complejo políticamente, muy complejo. En consecuencia, creo que debemos volver a la esencia de lo que la ciudadanía nos ha solicitado y, por lo mismo, hay que ser cuidadosos respecto a los contenidos de un texto constitucional. No todo debe estar en la Constitución y menos puede una Constitución, que para dar estabilidad, como la ciudadanía espera, dar certezas y cerrar procesos, requiere que superen un programa político de campaña de un gobierno determinado.

Verónica Franco: ¿Ve usted que lo que hay construido hasta ahora en el Consejo es más parecido a un programa de campaña, como decía Evelyn Matthei el fin de semana?

Sí, hay efectivamente normas que se han propuesto y han sido probadas que responden a campañas políticas que pretenden ser políticas públicas, como ocurre con las contribuciones por un lado y como ocurre -técnicamente, en mi juicio, más allá de lo que se pudiera pensar- el famoso plan de salud en el Derecho a la Salud. En consecuencia, hay elementos que no son propios de una Constitución y que van marcando una línea que en democracia suponen programas de gobierno, debates en campañas políticas, lo que se le ofrece al país por un periodo de tiempo.

Rodrigo Vergara: ¿Ven ustedes cierto revanchismo respecto a la Convención?

Más que revanchismo, algunos consejeros en sus intervenciones permanentemente hacen comparaciones con el proceso de la Convención.