Convencional Amaya Alvez: Informe de sistema político no estaba a la altura y volvió a comisión

La vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional Amaya Alvez (Revolución Democrárica) comentó el fracaso del informe de Sistema Político en el pleno del órgano constituyente y aseguró que ahora la comisión, a cargo de revisar nuevamente el documento, tiene la posibilidad de "llegar a acuerdos".

"Lo primero sería comentar que lo que ocurrió el viernes pasado fue el rechazo en general", comentó Alvez a El Diario de Cooperativa, explicando que "cada norma, cada propuesta que llega al pleno tiene cuatro oportunidades. También hay que desdramatizar el sentido que no es que esto no vaya a ser abordado, debatido, votado y aprobado".

"Subió el primer informe de la Comisión de Sistema Político y, efectivamente, no tuvo apoyo, no era lo que se pensaba. La particularidad de esa comisión que, tal como lo dice su nombre, es un sistema: aspira a ser coherente. Tiene que tener una sistemacidad (...) Evidentemente (el informe) no estaba a la altura, no era coherente", lamentó.

"Yo creo que hay plena conciencia de que lo que tiene que ocurrir ahora es una gran acuerdo que de coherencia a la propuesta de sistema político. Eso habla de las dificultades naturales de juntar a 154 personas de mundos muy distintos, con ideas diversas y que requieren un proceso legítimo y democrático", analizó.

"Espero que en el informe de reemplazo la comisión logre plasmar el acuerdo, dar coherencia y proponga una forma de Sistema Político que haga sentido a las demandas", cerró.