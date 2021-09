Convencional UDI: "Rojas Vade no se encuentra posibilitado de escribir un texto constitucional"

El constituyente Rodrigo Álvarez (UDI), vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional, aseguró este sábado a Cooperativa que su par Rodrigo Rojas Vade (ex Lista del Pueblo) "no se encuentra posibilitado" de poder participar del organismo tras haber fingido tener cáncer.

"Ante un hecho tan grave como este, coincido con lo que han señalado muchos convencionales transversalmente desde todos los sectores, que el constituyente Rojas Vade no se encuentra en la práctica posibilitado de escribir un texto constitucional. Me parece que debería seguir su propio consejo cuando señalaba que sentía que debía retirarse de la Convención Constituyente", señaló el ex diputado por la Región de Magallanes en diálogo con el Diario de Cooperativa.

En esta línea, explicó que para gestionar su salida "hay algunas fórmulas o posibilidades a nivel personal: la renuncia de los convencionales -igual que un parlamentario- es por razones de salud por una causa grave, acreditada por el Tribunal Constitucional".

"Prefiero quizá buscar una alternativa como una rápida reforma constitucional que algunos parlamentarios también transversalmente han señalado que es una alternativa, porque la vía reglamentaria la considero que tiene debilidades jurídicas. Creo que no se puede hacer por vía reglamento cuando no está establecido una norma constitucional", puntualizó Álvarez.

El ex ministro de Energía en el primer Gobierno de Sebastián Piñera lamentó esta "grave" situación que afecta al órgano constituyente, por lo que solicitó que Rojas Vade "no se vuelva a integrar" tras su licencia médica de 15 días, dado que -aseguró- "estará en una posición imposible de participar".

Críticas a la reacción "exagerada" de constituyentes

Por otra parte, Álvarez lamentó los reclamos que se registraron el jueves en la Convención por el uso del quórum de dos tercios en el reglamento de la comisión de Participación y Consulta Indígena, que provocó la suspensión de la sesión de esa jornada.

"Fue un debate que era necesario, un debate de los reglamentos de la Convención, sin ellos no podemos escribir la Constitución y después de un mes de trabajo los teníamos, y la verdad es que hubo que posponer decisiones por una reacción absolutamente exagerada y criticable de un grupo de los convencionales constituyentes", puntualizó el constituyente por la UDI.

Ante esto, aseguró que fue un debate en el que "todos los sectores de centro-derecha de la convención no tuvieron prácticamente nada que ver", dado que se se trató -según afirmó- de una "discusión entre sectores más de izquierda o entre posiciones de pueblos originarios versus criterios que que incluso podían discutirse ese mismo día".

"Para que la ciudadanía lo entienda, lo que estábamos discutiendo es que hay normas de la constitución que se aprueban con mayorías y otras que son por dos tercios", detalló Álvarez, quien lamentó que una discusión que se pudo dar de forma tranquila terminó con "gritos, insultos y tener que posponer la votación para el martes".