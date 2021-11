Elisa Loncon rechazó audiencia solicitada por Juan Sutil quien insistirá "con humildad"

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, descartó recibir en audiencia al líder de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, quien había solicitado el encuentro a través de la plataforma de Lobby.

"Se sugiere pedir audiencia con alguno de los coordinadores de las comisiones que actualmente se encuentran trabajando, como la de Medio Ambiente, Derechos de la Nataruleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico", respondió la Convención al informar que Loncon no tiene agenda disponible, publicó El Mercurio.

Hoy, en un encuentro con el candidato presidencial de ultraderecha José Antonio Kast, Sutil comentó que "no es adecuado porque yo he recibido, mientras he sido presidente de la CPC, a todas las personas que me lo han pedido, de todos los sectores, de todas las corrientes y de todas las opiniones".

"Yo puedo entender -agregó- que ella tenga problemas de agenda. Yo cuando tengo problemas de agenda, lo que hago es que miro mi agenda hacia adelante y digo 'bueno, no lo puedo recibir ahora, lo puedo recibir en 10 días más', pero yo jamás me he negado de recibir a nadie en esta función que además es una función pública que es fundamental que estemos todos presentes".

Sutil remarcó que "es muy importante que tengamos una convergencia de diferentes puntos de vista, diferentes realidades, y me parece que la realidad del mundo de la empresa donde la CPC representa desde el pequeño, más pequeño, de los empresarios mapuche o no mapuche hasta el empresario más grande, yo creo que es muy importante poder dar nuestra mirada, nuestra visión y nuestra opinión".

El líder de los empresarios afirmó que "yo voy a ir con toda humildad, nuevamente, a solicitar una entrevista porque los temas que tenemos que conversar, que tenemos que dialogar, son temas que le atañen a todos en el país".